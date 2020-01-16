'Oyunlarını bozduk, şahlanıyoruz'

ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi’nde, tüm bakanların katılımıyla “2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. “Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek görevimizdir” diyen Başkan Erdoğan 48 sayfalık icraat raporunu şöyle anlattı: “Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırlarının kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere teslim olmadık.Yazılan senaryolarda 2019 ‘teslim oluş yılı’ öngörülmüştü. 2019’u yükseliş yılına dönüştürdük. 2019 icraat programlarındaki bin 451 eylemin bin 161’ini 68 milyar liralık bütçeyle tamamladık. 2020’nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık.”

ULAŞTIRMA: TÜRKSAT 5A BU YIL UZAYA FIRLATILACAK

- 17 yılda 250 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 27 bin 165 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 3 bin 60 kilometreye çıkardık.

- İzmir’i Çandarlı Limanı’na bağlayan yol tamamlanacak.

- Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri ve Kurtköy Akyazı kesimleri hizmete girecek.

- Kanal İstanbul başlatılacak.

- Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı, ilk test sürüşleri Mart ayında yapılacak.

- Yılın ilk yarısında 100 adet yerli ve milli yük vagonu üretilecek.

- İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının ikinci fazı Haziran’da faaliyete girecek.

- Türksat 5A uydusu üçüncü çeyrekte fırlatılacak, ilk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A tamamlanacak.

- 20 yıllık hayalimiz olan Türkiye Uzay Ajansı’nı Aralık 2018’de kurduk. Milli Uzay Programı’nı da bu yılın ilk yarısında ilan edeceğiz.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ: İSTİHBARATTA YAPAY ZEKA DÖNEMİ BAŞLAYACAK

- Türkiye’nin Otomobili için Bursa’da fabrika kurulması çalışmaları başlayacak.

- Yatırım teşvikleriyle 212 bin ilave istihdam oluşturulacak.

- 7 OSB ve 5 sanayi sitesiyle 25 bin kişilik istihdam sağlanacak.

- 12 endüstri bölgesinde yaklaşık 45 milyar lira yeni yatırımla 62 bin ilave istihdam hedefliyoruz.

- Yapay Zeka Enstitüsü’nde sinyal istihbarat platformu test edilecek.

MİLLİ EĞİTİM: ÇIRAKLARA LİSE DİPLOMASI

- Öğretmen sayısını 947 bine çıkardık. Üniversite sayısını 207’ye ulaştırdık.

- Lisans öğrencilerine burs desteğini 550, yüksek lisansta 1100, doktorada 1650 liraya yükselttik.

- Yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 yurt daha hizmete açılacak.

- Okulların ihtiyaçları için ‘profili değerlendirme sistemi’ hayata geçecek.

- İlk 6 ayda 2 bin ‘tasarım, beceri atölyesi’ kurulacak, 10 bine çıkacak.

- Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi alanlara lise diploması yolu açılacak.

- Kaynaştırma eğitimi, özel sınıflar, evde veya hastanede hizmet artırılacak.

ADALET: İNFAZ YASASI GELİYOR

- Hakim, savcı sayımızı 9 bin 349’dan 2019 sonu itibarıyla 20 bin 629’a, yardımcı personeli 51 binden 138 bine çıkardık.

- Mahkeme sayısını yüzde 82 artırarak 256’ya çıkardık.

- İnsan hakları eylem planı birkaç ay içinde tamamlanacak.

- İnfaz düzenlenmesini de içeren 2. yargı paketi tamamlandı, Meclis’e getirilecek.

- Yargıda olduğu gibi Adli Tıp’ta da ‘hedef süre’ uygulaması başlatılacak.

İÇİŞLERİ: ANNELER PKK’YI BİTİRİYOR

- 2019’daki PKK operasyonlarında 1250 terörist etkisiz hale getirildi. Örgüte katılım durma noktasında.

- DEAŞ, El Kaide ve diğer örgütlere yönelik operasyonlarda 388 terörist etkisiz hale getirildi.

- Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı.

- Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu yakında faaliyete geçecek.

- MİT İstanbul Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılışı yapılacak.

- Doğu sınırına 117, batı sınırına 42 elektro optik kule inşa edilecek.

DIŞİŞLERİ: OYUNLARI BOZDUK

- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile DEAŞ balonunu söndürdük ve oyunları bozduk.

- Soçi Mutabakatı’yla İdlib’de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik.

- Bu yılın ilk yarısında Basra ve Musul başkonsoloslukları yeniden faaliyete geçecek, Necef ve Kerkük’te de yeni başkonsolosluklar açılacak.

- Libya anlaşmasıyla, iznimiz olmadan bölgeden boru hattı geçemeyecek.

- Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalar yürütecek.

- Libya’da istikrarı sağlamak için asker gönderilecek.

MİLLİ SAVUNMA: AKINCI GELİYOR

- Çıkarma gemisi Anadolu, Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.

- Hisar-A alçak irtifa hava savunma sisteminde seri üretim aşamasına geldik, envantere girecek.

- Havadan taşınabilir 105 milimetrelik hafif çekili obüs Bora’nın testleri tamamlanacak. Kirpi entegrasyonu son aşamada.

- Akıncı ile dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten üç ülkeden biri olduk. SİHA ihracatına başladık.

SAĞLIK: YERLİ PLAZMADAN KAN

- Dünyada tek tip sigara uygulamasına geçen 7. ülke olduk.

- Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Kocaeli, Tekirdağ ve İzmir Bayraklı şehir hastaneleri açılacak.

- 64 sağlık tesisi tamamlanacak, 19’una başlanacak.

- Sağlık turizminde hedef 1.5 milyon kişi. Yurt dışında da 20 teşhis merkezi kurulacak.

- Yerli ilaç ve yerli plazmadan kan üretimi çalışmaları hızlandırılacak.

EKONOMİ: HEDEF % 5 BÜYÜME

- Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolara çıkardık.

- Faizi kademeli olarak indirdik.

- YEP’de enflasyonun bu yıl yüzde 8.5’e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9’a düşmesi hedefleniyor.

- Enflasyonu bu yıl yüzde 8.5’e, program sonunda yüzde 4.9’a düşürmeyi hedefliyoruz..

- Yüzde 5 büyüme oranınyla, yüzde 3.4’lük küresel büyüme oranının üstüne çıkma hedefimiz var.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK: ZORUNLU DEPOZİTO

- 2020 yılı içinde 100 bin sosyal konut için 1 milyon talep geldi.

- Plastik poşet kullanımında yüzde 78 oranında azalma oldu.

- Ambalajda zorunlu depozito uygulamasına bu yıl başlıyoruz.

ENERJİ: BORDAN DEV GELİR

- Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimimiz geçtiğimiz yıl yüzde 62’ye ulaştı.

- Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşası da hızla ilerliyor.

- Bor ürünleri satışından 820 milyon dolar gelir hedefleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM: DAHA ÇOK KÜTÜPHANE

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kütüphane yakında hizmete girecek.

- 10 kütüphane daha millet kıraathanesine dönüştürülecek.

TARIM VE ORMAN: ET İTHALATI AZALIYOR

- Tohum üretimimiz 145 bin tondan 1 milyon tona ulaştı.

- Orman varlığı yıl sonunda 22.9 milyon hektara ulaştırılacak.

- Et ithalatı azalacak, 2022’de sıfırlanması hedefleniyor.

- Küçükbaş hayvan varlığı 56 milyona çıkarılacak.

AİLE, ÇALIŞMA, SOSYAL POLİTİKALAR: 600 GAZİYE İŞ

- Aktif işgücü programlarıyla en az 261 bin kadına ulaşılacak.

- Yılın ilk yarısında 600 şehit yakını ve gazi istihdam edilecek.

- 6 ayda 125 bin vatandaşın daha İŞKUR’un kurslarından yararlanması hedefleniyor.

GENÇLİK VE SPOR: GENÇLİK KÜLLİYESİ

- İlk 6 ayda 15 yeni spor tesisi daha hizmete açılacak.

- 330 gençlik ve spor tesisi yenilecek, 10 gençlik merkezi ve bir gençlik külliyesi hizmete girecek.

- 39 olan gençlik kampı sayısı en az 2 katına çıkarılacak.

TİYATROYU MİLLET BOZACAK

“Diyarbakır anneleri malum siyasi partinin önünde evlatları için aylardır dururken, bir de bakıyorsunuz, ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroyu izliyor. Aziz milletim vakti geldiğinde dersini verecek.”