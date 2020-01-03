Örgüt-belediye rekabetinin kaybedeni Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun desteklediği adaylara karşı, Maltepe’de Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın desteklediği Ali Cengiz Erol, Ataşehir’de Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin desteklediği Celal Çıplak, Büyükçekmece’de de Hasan Akgün’ün destek verdiği Hüseyin Remzi Gökbulak ilçe başkanı seçildi. Esenyurt’ta da Kaftancıoğlu’nun açık destek sunduğu Duran Keleş karşısında Hüseyin Ergin’in seçilmesi sürpriz oldu.Ergin’e de Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un destek verdiği belirtiliyor. Bakırköy’de ise Başkan Bülent Kerimoğlu’nun 18 Ocak’taki seçimde aday çıkaracağı belirtiliyor.

AKŞAM’ın CHP’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet de ilçe ve il yönetimleri seçimlerinde kendini gösteriyor. İmamoğlu adına kurultay çalışmalarıyla eski Yerel Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ilgileniyor. AKŞAM’a bilgi veren CHP kaynakları, Şubat’ta yapılacak il başkanlığı seçimlerinde de benzer bir iç rekabet yaşanacağını belirttiler. Gökhan Günaydın ve FETÖ’den tutuklandıktan sonra cezaevinden yeni çıkan eski milletvekili Eren Erdem’in de adı kulislere fısıldanıyor. Günaydın’a Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay’ın destek verdiği de konuşuluyor. Ancak Kaftancıoğlu’nun karşısına en güçlü adayın Cemal Canpolat olacağı öne sürülüyor. Tamamlanan ilçe kurultaylarında da delege ağırlığının Canpolat’a yakın olduğu belirtiliyor.

SEÇİMDE FARK YEDİ, İBB’DE MÜDÜR OLDU

31 Mart yerel seçimlerde CHP’den Ümraniye Belediye Başkan adayı gösterilen Cafer Aktürk, AK Parti adayı İsmet Yıldırım’dan yüzde 17 fark yedi. Seçimi kaybeden Aktürk, İBB iştiraki Şehit Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekili oldu. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nnde yayımlanan kararda, “Cafer Aktürk 1 yıl için yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmiştir. Sinan Ulaş Kestioğlu’nun önceki üyeliği sona ermiştir” denildi.