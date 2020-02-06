'Ordu sahilindeki 17 katlı bina hala yıkılmadı mı?'

Osman Nuri CERİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle genel merkezdeki kahvaltıda bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren toplantıya 61 farklı bölgelerden 61 milletvekili katıldı. Milletvekilleri kendi seçim bölgeleri ve Türkiye gündemine ilişkin sorunları Erdoğan’a iletti.

Erdoğan’ın Ordu milletvekillerine sahilde yapılan 17 katlı binanın yıkılıp yıkılmadığını sorduğu öğrenildi. Binaların yıkılmadığı cevabını alması üzerine Erdoğan ‘kesin yıkım’ talimatı verdi. Kongre için “Birlik içinde süreci yöneteceğiz” diyen Erdoğan, bürokratik engellerle ilgili de “Engel çıkaranlar varsa gereği yapılsın” dediği öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret etti.