Optimar'ın anket sonucu: Yeni parti beklentisi CHP ve HDP seçmeninde

Optimar Araştırma’nın 26 ilde 2 bin 147 kişi ile 26-30 Ekim 2020 tarihleri arasında yaptığı yüzyüze ankete göre, “Yeni partiye ihtiyaç var mı” sorusunda toplamda yüzde 76.6 ile “Hayır” cevabı verilirken, “evet” diyenler yüzde 9.7, “fikrim yok” diyenler ise yüzde 13.7’de kaldı.

Partilerin seçmenlerine göre bakıldığında ise; yeni partiye ihtiyaç duyan seçmenin HDP ve CHP seçmeni olduğu ortaya çıktı. HDP’lilerin yüzde 16.5’i, CHP’lilerin ise yüzde 13.5’i yeni partiye ihtiyaç olduğunu belirtti. CHP’li Muharrem İnce için “Parti kursa oy verir misiniz” sorusuna “evet” diyenlerin arasında yüzde 42.5 ile CHP, yüzde 17.6 ile İP, yüzde 7.8 ile HDP seçmeni ilk sırayı aldı.

Mustafa Sarıgül’ün kuracağı partiye destek ise CHP seçmeninde yüzde 10.6’da, İP seçmeninde ise yüzde 4.9’da kaldı.

EN ÖNEMLİSİ EKONOMİ

Katılımcıların yüzde 44.4’ü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ‘ekonomi’yi görürken, koronavirüs diyenler yüzde 17.2, işsizlik diyenler yüzde 10.1 oldu. En önemli sorunları terör, eğitim, dış tehditler, güvenlik, demokrasi ve Suriyeliler takip etti.

DAHA İYİ OLUR BEKLENTİSİ

Sorunları hangi parti çözer sorusuna verilen cevaplarda ise; AK Parti yüzde 33.3 ile açık ara ilk sırayı alırken, onu yüzde 16.6 ile CHP, yüzde 8 ile HDP, yüzde 5.3 ile İyi Parti (İP) izledi. Diğer partilerin sorunları çözeceği konusunda beklenti yüzde 0.5 ile 4.5 arasında kaldı. Hiçbiri ve kararsızım diyenlerin ise yüzde 29 gibi yüksek oranda olması dikkat çekti.

“Bir yıl sonra Türkiye’nin ekonomik durumunun ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz” sorusuna verilen cevaplarda; “daha iyi olacak” diyenlerin oranı yüzde 31, “Aynı kalır” diyenlerin oranı ise yüzde 24.5 oldu; “Daha kötü olur” diyenler ise yüzde 44,5 çıktı.

“5 yıl sonra Türkiye’nin ekonomik durumunu ne yönde değişir” sorusuna ise “Daha iyi olur” diyenler yüzde 38,2’ye çıkarken, “Aynı kalır” diyenler yüzde 23.3 oldu, “daha kötü olur” diyenler ise yüzde 38,5’a geriledi.

Türkiye’nin ekonomik şartlarına göre kendi durumunu değerlendiren katılımcıların yüzde 39.9’u gelecek 5 yıl içinde durumunun “daha iyi olacağını”, yüzde 26.7’si “aynı kalacağını” düşünürken, yüzde 33.4’ü ise daha kötü olacağını düşündüğünü belirtti.

EN BEĞENİLEN ERDOĞAN



Açık uçlu sorulan ‘En beğendiğiniz siyasetçi kim’ sorusuna ise yine yüzde 34.5 ile açık ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevabı verilirken, diğer isimler yüzde 10’un altında kaldı. CHP’lilerin yüzde 0.9’u, İP’lilerin yüzde 2.8’i, HDP’lilerin yüzde 2.5’i, SP’lilerin yüzde 8.7’si ile oy kullanmayanların yüzde 9.9’u da en

beğendiği siyasetçi olarak Erdoğan’ı söyledi. “Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz” sorusuna verilen cevaplarda ise (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) yüzde 41.9 ile AK Parti ilk sırada çıkarken, CHP yüzde 24, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 10.1 ve İP yüzde 8.7 çıkarken, diğer partiler yüzde 1 ve altında kaldı.