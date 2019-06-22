Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde işadamları ile yapılan buluşmada açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul’da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25’ini, 312 belediye meclis üyesinin 180’ini kazanarak tartışmasız bir şekilde galip geldik. Şimdi vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla beraber eksik olan bir şey de tamamlanacaktır” dedi.

İSTANBUL’A HAKİMİZ

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin komisyonların tamamı şu anda Cumhur İttifakı’na aittir. Komisyonlarıyla, meclisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni AK Parti’nin kontrolü altına aldığı ortadadır. Burada işte pazar günkü seçimin dışında her şey aslında Cumhur İttifakı olarak bitmiştir.

YANILTMAYA ÇALIŞIYORLAR

AK Parti hükümetleri boyunca yapılan yatırımları anlatan Başkan Erdoğan, “Kimin aklına gelirdi Hakkâri’ye havalimanı yapılacak? Kürt kardeşlerimi yanlış söylemle yanıltmaya çalışıyorlar. Ağrı’ya havalimanını biz getirdik. Biz ayrımcı değiliz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak, Roman kim olursa olsun yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Kayyum tayinleriyle oralarda evleri sıfırdan inşa ettik” dedi.

Erdoğan şunları söyledi: “Şu anda Diyarbakır’ı tanıyamazsınız. Üç geliş, üç gidiş. Geceleri pırıl pırıl bir şehir inşa ettik. Suriçi yine ayrıca bambaşka."

İNLERİNE GİRİYORUZ

Başkan Erdoğan, “Ülkemizin düşürülmek istendiği durumla ödediğimiz bedeller arasında doğrudan ilişki vardır. Hep söyledim, söylüyorum onlar kaçacak biz kovalayacağız. İnlerine girdik inlerine girmeye devam edeceğiz. Bu aziz milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Son günlerde, son haftalarda teröristlerin en üst kademelerde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyoruz” diye konuştu.

BARZANİ'YLE GÜNDEM TERÖRLE MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geleceği öğrenildi.

İLK YURTDIŞI GEZİ

Barzani’nin yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barzani’yi Türkiye’ye davet etmişti. Barzani ilk yurtdışı gezisini Türkiye’ye gerçekleştirirken, görüşmelerde ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, terör örgütü PKK’nın bölgedeki faaliyetleri, petrol ihracatı ve Suriye’deki Kürtlerin durumunun değerlendirileceği öğrenildi.

ÇENGELKÖY'DE BASINLA YEMEK

Vahdettin Köşkü’ndeki sosyal medya ve tv ortak yayının ardından Başkan Erdoğan, Çengelköy’de bir restorana uğradı. Erdoğan, yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman’ın da katılımıyla burada yemek yedi.