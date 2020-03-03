'Omuzlarının üzerindeki başlar da kalmayacak'

Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu: Hamdolsun, bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini akamete uğratmadık. Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı şekilde üzerimize yıkılmasına izin vermemekte kararlıyız. Kan dökülmemesi, acı yaşanmaması hassasiyetimizi zafiyet olarak görenlere gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz.

BU BİR BAŞLANGIÇ



Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Bu gafillere Türkiye’nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.

(Bahar Kalkanı) harekatımızda sadece askerlerimizin kanını döken rejim unsurlarını imha ediyoruz. Bu hassasiyetimize de saygı gösterilmesini bekliyoruz. Türkiye, Suriye’deki sorunu da kendi imkanlarıyla çözecek iradeye ve kapasiteye sahiptir. Kimsenin ‘Suriye’de Rusya’nın, Amerika’nın, İran’ın, Fransa’nın ne işi var’ dediğini duydunuz mu? Ama iş Türkiye’ye gelince, hemen ‘Suriye’de ne işimiz var’ yaygarasını basıyorlar.

Ülkemizi, etrafta çokça var olan ‘adı var kendi yok’ devletçiklerden biri sananlar olduğu anlaşılıyor. Biz bu gafillere, Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.

BOYNUMUZUN BORCU



Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır. Yaşananlardan ibret almayıp bizi hâlâ tehdit etmeleri, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa, omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.

KAPILAR KAPANMAYACAK



Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, Türkiye’nin verdiği tarihi mücadele sırasında, gösterdikleri birlik ve beraberlik için STK temsilcilerine teşekkür etti. Erdoğan şöyle devam etti:

4 milyona yakın mülteci, 9 yıldır ülkemizde. Şimdi de 1,5 milyon mülteciyi sınırlarımıza sürmek suretiyle bize bir yük daha getirmek istediler. Aylar önce ben bir açıklama yaptım, ‘Eğer bir yük paylaşımına Batı girmezse kapıları açarız’ dedim ama bunlar bu işi hafife aldılar. Dediler ki ‘herhalde blöf yapıyor’. Şimdi kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı, ‘Kapıları kapatın’. ‘Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız’ dedik.

Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’ndaki konuşmasında da, mülteciler konusunda şunları söyledi: Şimdi hepsi, sınırlarımızı açtığımız için feryat ediyorlar. Bugüne kadar aklınız neredeydi? Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız ya da herkes bu yükten payını alacak.

BAY KEMAL ŞEHADET NEDİR BİLMİYOR



Erdoğan, konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Mustafa Kemal’in kurduğu partinin genel başkanıyım havasındaki Bay Kemal’e bir şey hatırlatacağım. Gazi, Çanakkale’de askerimize ‘Ben size ölmeyi emrediyorum’ demiştir. Bay Kemal, şehadet nedir bilmeyen bir kişi. Biz şehit vermeye devam edeceğiz.

“TÜRKİYE’YE YARDIM EDİLMELİ”



Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul etti. Borisov, Türkiye’ye hareketinden önce Sofya’da yaptığı açıklamada “Sınıra dayanmış çocuklu annelerin dağıtılmasına sevinemeyiz. Göçmenlerin barınacağı kamplar, AB toprakları dışında olmalı. Mültecilere yeniden bakabilmesi için Türkiye’ye yardım edilmeli” dedi.