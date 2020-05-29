Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8212
  • 7,5529
  • 376.783
  • 105360
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'ın ‘20 Temmuz sivil darbesi' sözlerine sert tepki: Darbecilere mazeret üretiyor
29 Mayıs 2020 Cuma 00:06 | Son Güncelleme:

Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'ın ‘20 Temmuz sivil darbesi' sözlerine sert tepki: Darbecilere mazeret üretiyor

Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'ın ‘20 Temmuz sivil darbesi' sözlerine sert tepki: Darbecilere mazeret üretiyor

AK Parti Sözcüsü Çelik "CHP sözcüleri '20 Temmuz sivil darbesi' diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP sözcüleri '20 Temmuz sivil darbesi' diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "20 Temmuz sivil darbesini yapanlardan alacağımız herhangi bir demokrasi dersi yoktur." sözlerine yönelik açıklama yaptı.

"CHP sözcüleri '20 Temmuz sivil darbesi' diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor. CHP milletvekillerine 2017 yılında TBMM Genel Kurulunda verdiğimiz cevabı tekrar hatırlatıyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, o tarihte yaptığı şu konuşmayı paylaştı:

"(CHP sıralarına yönelik) Meşru hükümet ile darbeyi bir tutan kişinin bu Meclisin meşruiyetine de inancı yoktur. Siz Fetullahçıların kullandığı argümanı kullanıyorsunuz. Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz darbe girişimiyle bu hükümetin uygulamalarını eşit tutuyor. Sizin yaptığınız iş, Fetullahçılarla aynı düzlemde durarak meşru hükümeti eleştirmektir."


CHP Sözcüsü Öztrak'ın ‘20 Temmuz sivil darbesi' sözlerine sert tepki
ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi sonrası tansiyon yükseliyor... Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı!
Bakanlıktan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler için sokağa çıkma yasağı genelgesi
Trump sosyal medya kararnamesini imzaladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı
PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

28 Mayıs burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

ABD'de sular durulmuyor! Halk sokağa döküldü....