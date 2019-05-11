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Öğrenciler artık 'devlet büyüğü' karşılamayacak

Öğrenciler artık 'devlet büyüğü' karşılamayacak

Cumhurbaşkanlığı, devlet görevlilerinin karşılanma ve uğurlanma protokolünde değişiklik yaptı. Yol güzergâhlarında öğrenci bekletme uygulaması artık son buldu.  

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Karşılanmaları ve Uğurlanmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı'nın yurt içi seyahatlerinde karşılama ve  uğurlamada sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanı hazır bulunacak. Bunların dışında Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer kişiler hazır olacak. Yurtdışı seyahatlerinde valinin, belediye başkanın, garnizon komutanın ve Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer kişilerin dışında Cumhurbaşkanı'na vekâlet edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı bulunacak, bu kişilerin dışında ise sivil veya resmi görevli uğurlamalarda bulunmayacak. 

TURKUAZ HALI SERİLECEK 

Protokolde yapılan değişikliklerden biri de karşılama ve uğurlamalarda Cumhurbaşkanı için turkuaz halı serilmesi. Gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede gerçekleştirilen seyahatlerde de asker/jandarma mangası bulundurulacak. 

ÖĞRENCİLER OLMAYACAK 

Genelgeye göre, karayolu ile yapılacak seyahatlerde karşılama ve uğurlama Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların katılacağı ilk/son program mekânında yapılacak. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların  karşılanma ve uğurlanmaları esnasında, gerek karşılama/uğurlama mahallinde ve gerekse yol güzergâhı boyunca öğrenciler bulundurulmayacak. 

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