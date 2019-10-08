O bayrağı alıp gittiler

Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ konusundaki kararlı tutumu ABD’ye geri adım attırdı. Şanlıurfa Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad ve Resulayn’daki gözlem noktalarında konuşlu Amerikan askerleri dün sabah bölgeden çekilmeye başladı. İlk etapta askeri malzemeler, elektronik harp ve istihbarat malzemeleri taşıyan 20 araçlık konvoy güneye doğru hareket edip, Ayn İsa’daki ABD üstüne konuşlandı. Reuters’e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, çekilmenin bir hafta sürmesinin beklendiğini, ‘herhangi bir kaza yaşanmaması’ için de operasyonun çekilme tamamlandıktan sonra düzenleneceğini söyledi.

18 ASKERİ ÜSTE 2 BİN ASKER

ABD, Suriye’deki iç savaşa Eylül 2014’teki DEAŞ’a yönelik hava harekatıyla dahil oldu. DEAŞ’la mücadele adı altında YPG/PKK’ya binlerce TIR yardım gönderen ABD, Haseke, Rakka, Deyziyor, Münbiç ve Tel Abyad’da 18 askeri nokta kurdu, buralara 2 binden fazla asker yerleştirdi.

ERDOĞAN ‘BAYRAĞINIZI GÖMMEK ZORUNDA KALMAYALIM’ DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, 15 Ocak 2018’de ABD’yi PKK/YPG konusunda şöyle uyarmıştı: “Terör örgütlerinin üslerindeki bayrakları siz kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Terörist üniformalarındaki işaretlerini söküp atın ki teröristlerle birlikte onları toprağa gömmeyelim.”

‘BİZİ BIRAKMAYIN’DİYE YALVARDILAR

SDG/PYD’liler boşaltılan ABD üslerinin önünde “Bizi bırakmayın” diyerek gösteri düzenledi. Gün içinde de hem Beyaz Saray’dan hem de Pentagon’dan “SDG’yi koruyamayız, bunu kendilerine de bildirdik” açıklaması geldi. SDG Sözcüsü, “ABD verdiği taahhütleri yerine getirmedi. Aldıkları bu kararla bizi sırtımızdan bıçakladılar” diye konuştu.

BEYAZ SARAY DUYURDU

TÜRKİYE YAKINDA SURİYE’NİN KUZEYİNE OPERASYON YAPACAK

Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin ardından ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi.

Açıklamada, “Türkiye, yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak” denildi. ABD’nin, Suriye’de tutuklanan DEAŞ’lı vatandaşlarını geri almaları için AB ülkelerine baskı yaptığı hatırlatılan açıklamada “Türkiye bundan böyle, ABD’nin yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak” ifadesine yer verildi.

DIŞİŞLERİ: ENGEL OLMAYACAĞIZ

Reuters’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi ise , “Operasyona hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz ancak Türkleri askeri olarak durdurmak için bir adım atmayacağız” ifadesini kullandı.

PENTAGON DİRENİYOR

TÜRKİYE’Yİ ÇIKARDIK, KOORDİNASYONSUZ UÇUŞ YAPAMAZ

Beyaz Saray ve Dışişleri’nden gelen temkinli mesajların aksine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kararla ilgili sert bir tavır takındı. Sözcü Jonathan Hoffman, “Savunma Bakanlığı operasyonu desteklemiyor. Türkiye’nin adımlarının oluşturabileceği muhtemel istikrarsızlık konusunda koalisyon ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Diğer sözcü Yarbay Carla Gleason da, Türkiye’nin Hava Görev Emri’nden çıkarıldığını ve keşif/gözlem verilerinin artık paylaşılmayacağını açıkladı. Gleason, “Böylece söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçmak imkansız hale geliyor” dedi.