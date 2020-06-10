Normalleşmede ikinci aşama

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. “Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum.”

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine 3 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapıldı.

Erdoğan, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

İŞTE YENİ KARARLAR



• Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 00.00’a uzatıldı.

•Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

• 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

• 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

• Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.

• Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.

HALKIN HİZMETİNDEYİZ



Erdoğan, hastaneden ilaca, maskeden, solunum cihazına bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyulan her imkana sahip olunduğuna işaret ederek, “Sadece salgın sürecinde hizmete açtığımız hastanelerin yatak ve yoğun bakım kapasiteleri dahi pek çok ülkenin toplamıyla yarışacak düzeydedir. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine kadar 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz” dedi.

GELİN BU ÜLKEYİ LAYIK OLDUĞU YERE ÇIKARALIM



Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşmaya en yakın olunan dönemde bulunulduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında son dönemece giriyoruz. Gelin, bunu hep birlikte başaralım. Gelin, Sultan Alparslan’ın kapılarını açtığı, Osman Gazi’nin temelini attığı, Gazi Mustafa Kemal’in küllerinden yeniden ayağa kaldırdığı bu güzel ülkeyi layık olduğu yere çıkaralım.”

FAVİPİRAVİR YERLİ İMKANLA ÜRETİLECEK

Erdoğan, Kovid-19 tedavisinde etkin şekilde kullanılan Favipiravir isimli ilacın TÜBİTAK çatısı altında yeni bir sentezle üretildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan “Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ALTIN ÇAĞ



Başkan Erdoğan, konuşmasında teröre de değindi: “Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadeleleri, istihbarat birimlerimizin katkıları, SİHA’larımızın desteğiyle bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Türkiye, 40 yıla yaklaşan bölücü terörle mücadelesinde, tarihinin adeta altın çağını yaşıyor.”

LİBYA’DA TUZAK BOZULDU



Erdoğan, Libya için de değerlendirmelerde bulundu: “Çöl Aslanı Şehit Ömer Muhtar’ın torunları sağdan soldan topladıkları lejyonerler ile Libya’yı işgale yeltenenleri Trablus kapılarında bozguna uğratmıştır. Ülkemizin destekleri, milli mutabakat hükümetinin kararlı duruşuyla Libya’ya kurulan uluslararası tuzak bozulmuştur. ”

IRKÇILIK SALGINDAN DAHA TEHLİKELİDİR



AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan yeni üye Basri Bağcı’nın kabul töreninde ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dikkat çekerek, “Irkçılık bu salgından daha tehlikeli” dedi.

Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı’nın yemin törenine katıldı. Yüce Divan Salonu’nda yapılan törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı. Törene katılan az sayıda davetlinin tamamı maske takarken, oturma düzeninde sosyal mesafeye de dikkat edildi. Erdoğan, salona girdiğinde tokalaşmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna da uzaktan elini göğsüne koyarak selam verdi.

NEFES ALMA HAKKI



Konuşmasında temel hak ve özgürlüklere dikkat çeken AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, “Bu kavramlar ölümcüldür. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından mevcut salgından çok daha tehlikelidir. Rengin ya da inancından dolayı bir insana nefes alma hakkı tanımayan bir yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez” diye konuştu.

Yeni üye Basri Bağcı yemin etti. Ardından da AYM Başkanı Arslan, yeni üye Bağcı’ya kisvesini giydirdi.