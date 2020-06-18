Normalleşme sonrası ilk zirve! Terörle mücadelede ortak kararlı duruş

OSMAN NURİ CERİT



Cumhur İttifakı’nın ortakları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, normalleşme adımları sonrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen liderler zirvesi, yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya’daki son gelişmeler, TBMM çalışma takvimi ile Meclis Başkanlığı seçimleri gibi konular ele alındı.

PENÇE-KAPLAN HAREKÂTI



Edinilen bilgilere göre, görüşmede, Pençe Kartal ve Pençe-Kaplan harekâtlarıyla ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan’ın sahadaki son durum hakkında Bahçeli’ye bilgi verdiği ve önümüzdeki süreçte atılacak stratejik adımları paylaştığı belirtildi. Bahçeli’nin ise, terör örgütleriyle olan mücadelede hükümete olan desteğin her zaman devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı. Görüşmede, masaya yatırılan bir diğer önemli konun ise Libya olduğu ifade edildi.

LİBYA DEĞERLENDİRİLDİ



Başkan Erdoğan’ın Libya’daki krize çözüm bulmak için dünya başkentleriyle yapılan temasla ilgili, yürütülen diplomasi trafiğini Bahçeli’ye anlattığı kaydedildi. Her iki lider, Libya’daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BARO TASLAĞINI VERDİ



Erdoğan ve Bahçeli, iç politikayla ilgili de önemli istişarelerde bulundu. Erdoğan’ın Bahçeli’ye baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili bilgi verdiği belirtildi. Bahçeli daha önce bu konuda yapılacak düzenlemeye MHP’nin destek vereceğini ifade etmişti. Baro düzenlemesinin yanı sıra görüşmede, TBMM’de 12 Temmuz’da yapılacak başkanlık seçimin de Cumhur İttifakı adayının belirlenmesine ilişkin görüş alış verişi yapıldığı da öğrenildi.

AYASOFYA İÇİN KARAR BEKLENECEK



İki liderin görüşmesinde, Ayasofya’nın ibadete açılması da gündeme geldi. Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği karardan sonra atılması gereken adımlar değerlendirildi. Bir başka konu başlığı ise koronavirüs oldu. Bahçeli’nin hükümetin vermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

İŞ DÜNYASINI AĞIRLADI



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’dan oluşan heyeti, kabul etti.

KENYA LİDERİYLE GÖRÜŞME YAPTI



Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

ŞEHİT ÖĞRETMENİ ANDI



Başkan Erdoğan PKK’nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz’ı andı. Erdoğan twitter’da yaptığı paylaşımda “Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.