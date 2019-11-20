Niçin Davutoğlu'na kimse güvenmiyor?

İşte Ahmet Kekeç'in o yazısı:

Kurulacak partilerden biri, “siyasi hedef” olarak şunu koymuş: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldırmak.

Daha açık konuşalım.

Kurulacak iki partinin hedefi de budur: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldırmak...”

Hem Ali Babacan’ın, hem de Ahmet Davutoğlu’nun kuracakları parti...

Babacan’ın kuracağı partiye akıl hocalığı yapan ve elini taşın altına koymamakla ünlü Abdullah Gül, “gerekli mutabakat” sağlansaydı, “dava arkadaşım” dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için aday olacaktı.

Gerekli mutabakat sağlanamadı...

Daha doğrusu, Meral Akşener taş koydu ve böylece Gül’ün ortak adaylığı suya düşmüş oldu. (Akşener, “Benim neyim eksik?” demiş, ortak adaylığa göz kırpmıştı.)

Gül, şu sırada Babacan’ın başına tebelleş...

Babacan başarılı olursa (yani seçimlerde anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşırsa) ilk iş olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kaldıracak. Yani, yeniden parlamenter sisteme dönecek. Kendisi Başbakan olup faizlerle istediği gibi oynayacak, Gül de yeniden Çankaya’ya yollanacak...

Hadi hayırlısı olsun diyelim...

Diğerine gelince...

Davutoğlu’nun “Başkanlık sistemi düşmanı” olduğunu ezelden beri biliyoruz...

Dün, henüz kurulmamış partisinden bir açıklama geldi:

Davutoğlu partisinin ilk hedefi de Başkanlık sistemini kaldırmak olacakmış.

Bunu nasıl yapacak?