Nice 1000 yıllara! Anadolu'da 949 yıllık Malazgirt Zaferi gururu

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlarla birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti.

ÇADIRDA YEMEK İKRAMI



Ziyaretin ardından Erdoğan beraberindekilerle Çarho mevkiindeki etkinlik alanına geldi. Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından han çadırına geçti. Çadırda düzenlenen yemek ikramı ve müzik ziyafetinin ardın Erdoğan ve beraberindekiler, etkinlik alanını gezdi. Daha sonra Malazgirt Zaferi’ni canlandırma etkinliğiyle okçuluk, kökbörü ve atlı okçuluk gösterilerini izledi. Gösterinin ardından gençlik merkezine geçen Erdoğan, akşam saatlerinde sanatçılar ve gençlerle akşam yemeği yedi.

Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat İlçesi’nde düzenlenen etkinlikleri izledi.

AHLAT RUHU PAYLAŞIMI



Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından “Ahlat Ruhu” etiketi ile yaptığı paylaşımda, “Sultan Alparslan, 1071’de Anadolu’nun kapılarını açtı ve aziz bir medeniyeti bizlere miras bıraktı. Bizi dimdik ayakta tutan ruh, bu zengin mirasın asırlar öncesine uzanan kökleridir. Anadolu’nun kilidini kıran iman ve ruh, bizi nice bin yıla kavuştursun inşallah” ifadelerini kullandı.

HAN ÇADIRINDA BULUŞTULAR



Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli etkinlik alanında kurulan han çadırında bir araya geldi.

ALPARSLAN’I ŞİİRLE ANDI



Erdoğan, Twitter’dan “Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma’ya hey, Kızılelma’ya... Sultan Alparslan’ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum” mesajını paylaştı.

KIZIL ELMA MARŞI



İletişim Başkanlığı Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla “Kızıl Elma” marşı hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kızıl Elma” marşını “Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir” sözleriyle Twitter hesabından paylaştı. Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, İstanbul’un Fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz Destanından günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temaları üzerine kurgulandı. Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.

SELÇUKLU MEZARLIĞI’NA TOPLU ZİYARET



Bitlis’te, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile fotoğraf çektirdi.