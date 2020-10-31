New Europe gazetesi yazdı: ABD, Türkiye'de yine darbe senaryoları yazıyor

Avrupa Birliği’ne yakınlığıyla bilinen New Europe gazetesinde yayınlanan bir makalede, ABD’nin Türkiye’de yakın gelecekte bir darbe beklentisi içinde olduğu ifade edildi.

Avrupa’nın önde gelen birçok siyasetçisinin yazdığı, Avrupa Parlamentosu’ndaki sağcı gruplar ve parlamenterlere yakınlığıyla bilinen New Europe gazetesinin sahibi ve şef editörü olan Basil Coronakis tarafından 20 Ekim tarihinde yayınlanan “Erdoğan rejiminin sonu inşa halinde” başlıklı makalede Türkiye’de askeri darbe olasılığının olduğu ve bu korkunç senaryo gerçekleşirse “Türkiye’nin ABD, NATO ve AB ile ilişkilerini yeniden normalleştirme yoluna gireceği” iddia edildi. Coronakis makalesinde şu ifadelere yer verdi: “Washington’a yakın kaynaklara göre yakın gelecekte Türk ordusunun Erdoğan rejimini devirmek ve Türkiye’nin ABD, NATO ve AB ile ilişkilerini yeniden normalleştirmek, Avrupa ile olan uzun ve zorlu süreci yoluna sokmak için girişimde bulunacağı düşüncesi bulunuyor. Durum bunun için ‘kusursuz’ bir noktaya geldi ancak bu bile en iyi senaryo olarak değerlendirilmeli.”

Makalede ayrıca Başkan Erdoğan’ın komşu ülkelerle savaş seçeneğini masada tuttuğu ve bu şekilde ulusal birliği muhafaza etmeye çalıştığı karalamasına da yer verildi.