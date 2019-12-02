NATO'ya reform çağrısı

OSMAN NURİ CERİT

NATO’nun 3-4 Aralık’ta düzenlenecek zirvesi için bugün Londra’ya uçacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM’de olduğu gibi NATO için de reform çağrısı yapacak. Siber güvenlik, terörle mücadele, dost-düşman tanımı, terörle mücadelenin düşman konseptindeki yeri, caydırıcı etkinliğinin artırılması, mali yükün adil paylaşımı çağrının ana hatlarını oluşturacak.

NATO’nun kuruluşunun 70. yılının da kutlanacağı zirveye 29 ülkenin lideri katılacak. Başkan Erdoğan zirvede ayrıca PKK/YPG’yi tehdit olarak gören savunma planının, Ankara’daki NATO Konseyi Toplantısı’nda onaylandığını hatırlatarak, NATO ülkelerinin terör örgütüne karşı tutumlarını değerlendirmesini, PKK/YPG’ye verilen desteğin kesilmesini isteyecek. Evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin dönmesi için yapılan çalışmalar NATO liderlerine anlatılacak. Güvenli Bölge İmar Planı’na destek istenecek.

LONDRA’DA 4’LÜ ZİRVE

Bir diğer önemli görüşme de 4’lü toplantı olacak. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Zirvede mültecilerin dönmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

ARALIK PROGRAMI YOĞUN

Başkan Erdoğan İsviçre’de 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek Birinci Küresel Mülteci Forumu’na katılacak. 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde ise Malezya’ya gidecek.

AB Komisyonu Başkanı'yla Suriye teması

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri ele alındı.