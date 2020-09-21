Musul Konsolosluğu yeniden açılıyor

DEAŞ’ın kenti ele geçirdiği Haziran 2014’ten bu yana kapalı olan konsolosluğun yeniden açılmasına ilişkin bilgi veren Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakall, gelinen aşama hakkında şunları aktardı:

MUSUL AÇILIMI YAPTIK



“Başkonsolosluk için bina kiraladık. Onarım ve güvenlik projelerimizi hazırladık. Bu çalışmalar son aşamasına geldi. Ülkemizle Musul arasındaki yolları yeniden açıyoruz. Şimdi, Türkiye Maarif Vakfı ilk adımını attı. TİKA, Ticaret Ateşeliği, Kızılay gibi resmi kurumlar bunu takip edecektir. Özel sektör ve yatırımcılar bu yolu izleyecektir. Musul’un yeniden ayağa kalkması için Türkiye resmi ve özel sektör kuruluşlarıyla destek olmaktadır. Bu tarihi bir sorumluluktur. Bir bakıma Musul açılımı başlattık. Bunun önümüzdeki dönemde ivme kazanacağına inanıyorum.”

Küçüksakallı, terör örgütü PKK’nın Musul’daki faaliyetleri hakkında bilgi aktardığını belirterek, Sincar’daki PKK faaliyetlerinin sadece Türkiye’ye değil Irak ve Musul’a da zarar verdiğini anlattığını söyledi.