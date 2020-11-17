Mustafa Sarıgül, parti kuruyor

TDH Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı, Ankara'da otelde yapıldı. Toplantıya, TDH lideri Mustafa Sarıgül, eski CHP milletvekili Hasan Aydın ve Kurucular Kurulu üyeleri katıldı. Aralık ayında parti kurmak için İçişleri Bakanlığı’na resmi kuruluş dilekçesi verecek olan kurucular, toplantıda partinin programını, tüzüğü ve yol haritası konusundaki çalışmalara son halini verdi.

DHA'da yer alan habere göre, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan Mustafa Sarıgül yepyeni program ve çarpıcı çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacaklarını belirtti.

Sarıgül, "Klişeleri ve kalıpları kıracağız. Partimiz sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Biz 83 milyonun partisi olacağız. Göreceksiniz ki hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımızla Türkiye Değişim Hareketi arasında bir gönül bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız. Türkiye Değişim Hareketi Türkiye'nin önüne yeni bir yol açacak. Tükenmiş umutları yeniden yeşertecek. Türkiye Değişim Hareketi, şu veya bu partinin seçmenine değil, Türkiye sevdası ile tutuşan her bir vatandaşın gönlüne, desteğine ve gücüne taliptir. Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır" dedi.