'Müptezeller ülkeyi ele geçiremeyecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda toplanan binlerce kişiye hitap etti. Hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir terör örgütünün birliği, beraberliği, kardeşliği asla bozamayacağını ifade eden Erdoğan, "Öyleyse ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler" diye konuştu.

BU MİLLETİ KİMSE KÖLE YAPAMAZ

"Daha önceki darbelerde Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'da darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. Hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz."

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILDI

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bin 500 metrekarelik alana inşa edilen 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı.

15 TEMMUZ DURUŞU

FETÖ’cü hainlere karşı 3 yıl önce canları pahasına demokrasiyi savunanlar dün bir kez daha gururla anıldı. Başkan Erdoğan da Şehitler Anıtı’na çiçek bıraktı ve şehitler için dua etti.

KÜLLİYE ÖNÜNDE BULUŞTULAR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi. Başkan Erdoğan, tören öncesi şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Şehitler için Hatm-i Şerif

Millet Camii’nde okunan Hatm-i Şerif ‘e Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de katıldı.

FETÖ’nün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır

TBMM 15 Temmuz’un 3. yılı nedeniyle özel oturumla toplandı. Başkan Erdoğan’ın da izlediği oturumda TBMM Başkanı Şentop, “FETÖ her ülke için bir tehdittir" diyerek şehitleri andı.

TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz özel gündemiyle toplandı. Başkan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu da özel oturuma iştirak etti. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop şunları kaydetti: “Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır.”

ÖZKOÇ’TAN PROVOKASYON

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: “Bu vatan darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur. Milletimizin göz bebeği olan ordumuzu bu hain darbecilerden ayrı tutuyor, bu darbecileri asker olarak nitelemiyoruz.” Oturumda ‘eski sisteme dönelim’ diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un provokasyon dolu ifadelerinin ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı şunları söyledi: “Bu alçak terör örgütünün hedefinde bir numaralı isim Sayın Cumhurbaşkanıydı. Sayın Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris’e paralel düşüyor."

Başkan Erdoğan TBMM'ye gelişinde 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in ailesiyle sohbet etti.

'KONTROLLÜ SİYASETÇİLER'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “15 Temmuz kalkışmasına kontrollü darbe diyenlerin kendileri kontrollü siyasetçilerdir. Darbe girişiminde hedefine ulaşamayan hainler ve efendileri ekonomik dengeler üzerinde oynayarak Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak istemiştir."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: “Darbeler, demokrasi düşmanlığı, insan hak ve özgürlüklerinin yok sayılması ve hukuksuzluk demektir.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: “15 Temmuz, milletin şahsiyetine suikast kurmuş bir şebekenin finalde yaptığı şerri işin adıdır.”