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  • Muharrem İnce'den partisi CHP'ye bu sözlerle yüklendi: Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor
30 Ekim 2020 Cuma 08:44 | Son Güncelleme:

Muharrem İnce'den partisi CHP'ye bu sözlerle yüklendi: Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor

Muharrem İnce'den partisi CHP'ye bu sözlerle yüklendi: Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor
DHA

Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce partisi CHP'ye yüklendi.. Her hafta CHP'de bir skandal duyduğunu belirten İnce, "Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor" dedi.

Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklenerek, "Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce, “Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar." dedi.

“KİMİSİ AZERBAYCAN'A TAM DESTEK OLAMIYOR, KİMİSİ 'ATATÜRK' DİYEMİYOR"

Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek “ Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor. Gün geçmiyor bir başka şey olmasın." dedi.

MUSTAFA SARIGÜL'LE DİRSEK TEMASIMIZ YOK

İnce, Mustafa Sarıgül konusunda ise, “Bizim hiçbir dirsek temasımız yoktur, kendisine de başarılar diliyorum" diye konuştu.

İnce, Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda ise, “Kısmet, bakalım" dedi.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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