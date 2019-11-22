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  3. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! 'Öyle bir isim yok'

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! 'Öyle bir isim yok'

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! 'Öyle bir isim yok'

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğü iddiası hem Cumhurbaşkanlığı hem AK Parti tarafından yalanlanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Muharrem İnce'den geldi. Muharrem İnce yaptığı açıklamada 'Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Bence öyle bir isim yok' dedi.

FOX TV'de çıktığı programda Külliye'ye gidip Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'liyi doğrulayan ve kim olduğunu bildiğini ima eden Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye ise tam tersini soyledi. İyice köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, İnce'ye o kişinin kim olduğunu bilmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı.

"BÖYLE BİR GÖRÜŞME YOK"

CNN Türk canlı yayında gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına mesaj gönderen Muharrem İnce, konu ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti. İnce, ''O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O 'şeref yoksunu'nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok.'' diye konuştu.


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