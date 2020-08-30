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  3. Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı
30 Ağustos 2020 Pazar 20:23 | Son Güncelleme:

Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı

Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'tek adamlıkla' suçlayarak yeni bir 'hareket' başlatacağını duyuran Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı.

Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni, 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'tan başlatacağını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tek adamlıkla suçlayan Muharrem İnce ilan ettiği hareket için hazırlıklarını tamamladı.

Muherrem İnce'nin çalışmalarını yürütmek için hazırlattığı otobüsün görüntüleri ortaya çıktı.

Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı
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