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  3. Muharrem İnce: Bir muhalefet hareketi değiliz
05 Eylül 2020 Cumartesi 02:59 | Son Güncelleme:

Muharrem İnce: Bir muhalefet hareketi değiliz

Muharrem İnce: Bir muhalefet hareketi değiliz

Muharrem İnce, Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattığı Sivas'ta yaptığı konuşmada, “Bir muhalefet hareketi değiliz, parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz” dedi.

Muharrem İnce şunları söyledi: “Barışıp, büyüyüp adil bölüşmek için buradayız. Refah, yaşam kalitesi, aş, iş, sosyal adalet, üretim, adil paylaşım, fırsat eşitliği, nitelikli eğitim için seferber olanlarız biz. Her türlü ayrımcılığa karşıyız. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına karşı dimdik duranlarız biz. Türkiye’de iktidarı Joe Biden’in değil, Türk milletinin değiştireceğine inanan, mandaya karşı çıkan tıbbiyeli Hikmet’lerin torunlarıyız biz.” 

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