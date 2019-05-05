Mitil nedir? Mitil ne demek?

Mitil kelimesinin anlamı, Devlet Bahçeli tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırılıyor. Mitil nedir, ne demek? MHP lideri Devlet Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım.” dedi. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklama haberimizde sizlerle.

MİTİL NEDİR?

1.yüz geçirilmemiş yatak, yorgan, yastık ya da minder.

2. çok eskimiş, paçavra durumuna gelmiş yatak, yorgan, giysi vb.

DEVLET BAHÇELİ’DEN MİTİL AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık noktanın olduğunu belirterek, sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddiaların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulduğunu anımsattı. Şaibeler ve organize usulsüzlüklerin vahim tartışmalara neden olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım.