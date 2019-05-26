Minik yüreklerden Afrika'ya can suyu

Yelda GÖKDAĞ

İstanbul Çocuk Evleri’nde kalan minik yüreklerden Afrika’ya yardım eli uzandı. Aileleri tarafından terk edildikleri için devlet koruması altına alınan çocuklar, “Kardeşine bir damla ile hayat ver” sloganıyla organize oldu.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Bu çerçevede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar ve burada görevli personel, Batı Afrika ülkesi Nijer’e su kuyusu açmak için yardım topladı. TİKA’nın yurtdışında ihtiyaç sahibi ülkelerde su kuyusu açma projesine katılma kararı alan çocuklar, “Kardeşine bir damla ile hayat ver” sloganıyla 18 bin 45 lira topladı.

AFRİKA’DA KUYU AÇILACAK

Topladıkları parayı TİKA yetkililerine teslim eden çocuklar adına, Batı Afrika ülkesi Nijer’de “İstanbul Çocuk Evleri” ismiyle su kuyusu açılacak. Aralarında AKŞAM’ın da olduğu bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları kaydetti: “Çocuklarımızla gurur duyuyorum. Yardımseverlik hepimize örnek olmalı.”