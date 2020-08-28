Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rumlar 1960 anlaşmasını ihlal ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile yaşanan kriz hakkında konuşan Bakan Akar “Biz konuşmaktan yanayız. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Gelsinler, konuşalım” diyerek şunları kaydetti:

AB’YE SIĞINMAYIN, DİYALOG KURUN



“Ege adaları gayri askeri statüde olunacak denildi. 23 adanın 16’sı silahlandırıldı. Bu konuda komşumuzu Fransızlar çok destekliyor. Bizim AB’ye, Fransa’ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak problemlerimizi çözmemiz lazım. Doğu Akdeniz’de bizim ve KKTC’nin hak ve menfaatleri var. Son yayımlanan Navtex İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından bir Navtex’tir.”

SİZ GARANTÖR MÜSÜNÜZ?



“Güney Kıbrıs’ta Fransızların üç uçağı var. Neden buradalar? Hukuk diyorsunuz, anlaşmalar diyorsunuz. 1960 anlaşmalarında siz garantör müsünüz? Sizin böyle bir hakkınız, yetkiniz var mı? Kabadayılık dönemi geçti. Fransa’nın bazı iddiaları var. Fransa’nın Türkiye’den özür dilemesi lazım. Sismik araştırma yapıyoruz, buna karşılık tatbikat yapmak da nedir?”