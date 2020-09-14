Milli Savunma Bakanı Akar, Meis'in karşısında konuştu! 'Fransa'nın kışkırtma politikası çöktü'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaş’ta, Meis adasını tepeden gören bir noktada Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Yunanistan’a uyarılarda bulunan Akar, “18 ada Yunanlı komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmış. Provokatif davranışların bir kenara bırakılması lazım” dedi. Egemenliği anlaşmalarla devredilmemiş adalar da olduğunu belirten Akar, “Bunların takipçisiyiz” diye konuştu.

GÜVENİLEN DAĞLARA KAR



Yunanistan’ın kendisini Macron’un kışkırtıcılığına meze etmemesi gerektiğini belirten Akar, “Son zamanlarda Fransa’nın tahrikiyle Yunanistan’da silahlanma yarışı başladı. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım. Bunun daha sağlıklı bir yol olduğunu görmesi lazım” dedi.

Akar şunları söyledi: “Macron’un açık ve seçik bir şekilde ticari maksadı olduğu kesin. Yunanistan’dan alacağı paralarla kendisine katkı sağlayacak. Politikaları çöktü. Macron bunun verdiği asabiyetle bu hatalarını örtmeye çalışıyor. Ancak örtmesi mümkün değil.”

DAYATMAYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL



Kaş İlçesi’nde Meis adasını tepeden gören bir mevkide soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin kararlılığını şu sözlerle anlattı: “Yunanistan’ın 40 bin kilometrelik bir alanı Meis Adası’ndan dolayı talep etmesi akıl dışı. Bizim bunu kabul etmemize imkân yok. Herkesi aklıselime davet ediyoruz. Biz haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi her zaman söyledik.”

KKTC’YE SÜRPRİZ ZİYARET



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, “Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC’ye gitti.

KAŞ’TAN DÜNYAYA MESAJ! DÜŞMAN GEMİLERİNİ BATIRAN KOMUTANA ANMA



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Antalya’nın Kaş İlçesi’nde dünyada ilk kez uçak taşıyan bir gemiyi batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma törenine katıldı. Sürpriz ziyaret ilçenin karşısındaki Meis adasına Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın ziyaretine denk getirildi. Akar, Atina yönetimi ile gerilen ilişkiler ilgili ise “Biz barıştan yanayız. İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz” dedi.

FRANSIZ GEMİSİ BATIRDI



1893 Girit’te doğan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında, Birinci Dünya Savaşı’nda 4 küçük topu ile İngilizlerin dört uçaklı gemisi ‘My Chree’yi Meis’te sulara gömdü. 200’e yakın irili ufaklı tekneyi top ateşi ile yakan Aker, Fransız gemileri ‘Paris 2’yi 13 Aralık 1917’de, ‘Alexandra’yı da 8 Mart 1918’de Kemer’de top atışlarıyla batırdı. 1919’da Aydın’da Yunanlılar ile yaşanan çatışmada ağır yaralanan Mustafa Ertuğrul Aker, 5 Kasım 1968 tarihinde yaşamını yitirdi.

4. TOPLANTIYA HAZIRIZ



Macron’un “Bizim sorunumuz Erdoğan’la” şeklindeki sözlerini değerlendiren Akar, “Bu ve benzer söylemler tamamen bir şekilde fitne çalışmalarıdır. Bu fitne çalışmalarının da bizim asil milletimiz karşısında hiçbir etkisi ve kıymeti yoktur” dedi. Akar, “Yunanistan’la her zaman dördüncü toplantı için ev sahipliği yapmaya hazırız Yunan komşularımız ne zaman istiyorlarsa buyursun gelsinler konuşalım ve ortada ne var ne yoksa ortaya çıksın istiyoruz” diye konuştu.

YUNAN CUMHURBAŞKANI MEİS’E F-16’LAR EŞLİĞİNDE GİTTİ



Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou dün Meis adasına gitti. Ada son aylarda tırmanan gerilimde sık sık gündeme gelmişti. Sakellaropoulou Meis adasına bir radar uçağı ve F-16’ların eşliğinde gitti. Kilise ziyaretinde bulunan ve askerlerle bir araya gelen Sakellaropulou’nun fotoğraflarını Yunanistan Cumhurbaşkanlığı uluslararası ajanslarla paylaştı.