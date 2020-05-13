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  3. #MilliHesaplarBurada kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi... 1 milyonu aştı

#MilliHesaplarBurada kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi... 1 milyonu aştı

#MilliHesaplarBurada kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi... 1 milyonu aştı

Cumhur ittifakına destek verenlerin Twitter'da başlattığı #MilliHesaplarBurada kampanyası 1 milyonu aştı.

Cumhur İttifakı'na destek verenlerin #MilliHesaplarBurada etiketiyle sosyal medyada başlatığı kampanya büyük ilgi gördü.

#MilliHesaplarBurada kampanyası kısa sürede 1 milyon paylaşımı aşarak Türkiye ve dünya gündeminde 1. sıraya yerleşti.

Kullanıcılar, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaşarak kampanyaya yoğun destek verdi.


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