#MilliHesaplarBurada kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi... 1 milyonu aştı
Cumhur ittifakına destek verenlerin Twitter'da başlattığı #MilliHesaplarBurada kampanyası 1 milyonu aştı.
Cumhur İttifakı'na destek verenlerin #MilliHesaplarBurada etiketiyle sosyal medyada başlatığı kampanya büyük ilgi gördü.
#MilliHesaplarBurada kampanyası kısa sürede 1 milyon paylaşımı aşarak Türkiye ve dünya gündeminde 1. sıraya yerleşti.
Kullanıcılar, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaşarak kampanyaya yoğun destek verdi.