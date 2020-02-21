Millet Kütüphanesi gururu! Tarihe uzanan muhteşem köprü

Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nin açılışını, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le yaparak, ortak medeniyet konusunda tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verildiğini belirtti. Erdoğan şöyle devam etti:

“Her kitap bir âlimdir. Yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce âlimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Biz, her âlimi, gölgesinden istifade edilmesi gereken cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Ecdat, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur. Eğer bizler bu nadide mücevherleri, okumaktan, incelemekten mahrum bırakırsak, gurbet diyarında bir başına kalmış yetimlere çeviririz.“

KUBBELER ALTINDA İLİM DENİZİ

“Bizim kütüphanelerimiz, ecdadın, tıptan astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere bütün alanların en seçkin eserleriyle donatılmıştır. Bu kütüphaneyle tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz.

İstiyoruz ki, gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Cihannüma adını verdiğimiz kubbelerin altında ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin, Gazali ile hikmete kulak versin. Bunları öğrenirken ücretsiz çayını içsin, semit kekini yesin.”

Cihannüma Salonu’nda, tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 sütun bulunuyor.

KUBBE ÇEVRESİNDEKİ AYET-İ KERİME’NİN SIRRI

Başkan Erdoğan, açılışta kütüphanenin özelliklerinden birinin de büyük okuma salonunun kubbesinde olduğunu söyledi: “Kubbe çevresinde, çok çok önemli, Alak Suresi’nin ‘O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir’ ayetleri yazıyor. Bu Ayet-i Kerime’nin ışığında gençlerimiz, Yunus’un ifadesiyle ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir’ diyerek kendi özlerini özellikle tanısın.”

Erdoğan, Mirziyoyev ve Bahçeli, kütüphaneyi gezip incelemelerde bulundu.

BENZERİ RAMİ KIŞLASI’NA

Başkan Erdoğan, gençlerin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurdukları “Deneyap Teknoloji Atölyeleri”nden birinin de kütüphane içinde faaliyet göstereceğini hatırlattı. Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin, inşallah Rami Kışlası’na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de inşallah yakında milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

KÜTÜPHANEYE BAĞIŞ ÇAĞRISI

Erdoğan, kütüphaneye bağış çağrısında bulundu: “Kütüphane daha inşa aşamasında yurtiçinden ve 134 farklı dilde kitap akışıyla zenginleşmiş, 4 milyon adet basılı esere kavuşmuştur. İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum.”

Emine Erdoğan, Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile birlikte eserleri inceledi.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

Aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek olan kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulunan raflarda yer alıyor.

ALMANYA’DAKİ SALDIRIYA TEPKİ

Erdoğan, Almanya’daki ırkçı saldırıya tepki gösterdi. Sürecin hassasiyetle takip edildiğini ve saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “Menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

SERRAC’LA KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Serrac ile görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.