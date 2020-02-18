Millet Kütüphanesi açılıyor! Rafların uzunluğu 201 kilometre

Külliye'de perşembe günü Millet Kütüphanesi heyecanı yaşanacak. Kütüphanede, 100 ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap, 120 milyon makale ve rapor, 201 kilometrelik raflarda yer alıyor. 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi, davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları ile özel grup çalışma ve film izleme alanları bulunuyor.

E-DEVLET’TEN ÜYELİK

Kütüphaneyi kullanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda geçici kart alarak girebilecek. “Türkiye’nin en büyük kütüphanesi” olma özelliği dışında, hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor.