MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki: Anayasanın masası PKK, kalemi FETÖ'den

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP, İP, HDP ve SP’nin birlikte hazırladığı anayasa taslağıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ’ye verilmiştir” dedi. Bahçeli şunları söyledi:

FEDERAL HEDEFLER!

“Türklüğü, Türk milletini, Atatürk’ü, Türkçeyi anayasadan çıkarma tekliflerini, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, federal yönetim hedefini, ana dilde eğitim niyetini kim izah edecek? Bu melanetin açıklaması nasıl yapılacak? Kemal Kılıçdaroğlu hayreti mayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin. İnsanlarımızın gözünün içine baka baka yalan söylemesi de millete, demokrasiye, maneviyatımıza bühtan ve hakarettir.”

GERİ DÖNEMEZSİNİZ

“Resmen batan gemiye dönen ve tel tel dağılan İP’e, rüzgarın savurduğu kuru yaprağa çevrilen CHP’ye diyorum ki, yalanla belki bir yerlere gidebilirsiniz, ancak gittiğiniz yerden asla geri dönemezsiniz.”

BEDENİMİZİ ÇİĞNERSİNİZ

“Türkiye’yi bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kabus dolu bir hayaldir. Hodri meydan, her kim aksi yönde hain bir mücadelenin içinde olacaksa, önce bizim bedenlerimizi çiğnemek ve toprağa gömmek durumundadır.”