MHP lideri Bahçeli'den S-400 mesajı: Ülkemize hayırlı olsun

31 Mart seçimlerinde 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazanan MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni kazandığı belediyelere teşekkür turlarına Söğüt'ten başlamıştı. Devlet Bahçeli ikinci durağı olan Kütahya'da vatandaşlara hitap etti.

S-400 MESAJI

Burada yaptığı konuşmada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, Rusya'dan alına ve teslimatı başlayan S400'ler ile ilgili olarak, "Milli Güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz." ifadelerini kullandı.