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  3. MHP lideri Bahçeli'ye 22. yıl kutlaması

MHP lideri Bahçeli'ye 22. yıl kutlaması

MHP lideri Bahçeli'ye 22. yıl kutlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkan oluşunun 22. yıldönümü kutlanıyor.

MHP’nin sosyal medya sitesinde 22. yıla ilişkin “Devlet Bahçeli Kutlu 22 Yıl” sloganıyla “Karanlık emellere sur olup önümüzü aydınlatan, Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Kutlu 22 Yıl ... ‘Benim aklım hep Türkiye’dir’ diyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 22. yılını kutluyoruz. Nice 22 senelere, Allah başımızdan eksik etmesin. Devlet Bey'le çıktık yola, diz kırıp vermeyiz mola!” mesajları paylaşıldı. Bahçeli’nin 22. yıl kutlamasına parti yöneticileri ve özel kalem ekibi de katıldı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Lider Devlet Bahçeli ile Türk Milliyetçileri kutlu yürüyüşüne emin adımlarla yürümektedir. Şehidimizin mübarek anasının duası ile: ‘Başımızdan bir yere gitme...’ Türklüğe adanmış bir ömür...” ifadelerini kullandı.

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