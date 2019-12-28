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  3. MHP lideri Bahçeli'den Libya tezkeresi açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den Libya tezkeresi açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den Libya tezkeresi açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir. Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır."" dedi.

Bahçeli, "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum." ifadesini kullandı.

(AA)


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