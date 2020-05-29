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  3. MHP Lideri Bahçeli'den 'fetih' mesajı
29 Mayıs 2020 Cuma 17:38 | Son Güncelleme:

MHP Lideri Bahçeli'den 'fetih' mesajı

MHP Lideri Bahçeli'den 'fetih' mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında " "Fetih, bekleyen ile beklenenin mümeyyiz buluşması, özlem koyuluğunu vuslat sıcaklığıyla aydınlatan mütemadi diriliş fermanıdır." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında fethin gönüllülükle yapılabileceğini vurguladı.

Devlet Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

Fetih, bir yürek işi, bir gönül işarı, bir akıl işareti; hasılı kelam teşekkül etmiş askeri, siyasi ve stratejik dehanın mümtaz bir iradesidir. Fetih, bekleyen ile beklenenin mümeyyiz buluşması, özlem koyuluğunu vuslat sıcaklığıyla aydınlatan mütemadi diriliş fermanıdır.

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