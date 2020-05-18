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  3. MHP lideri Bahçeli: Milletvekili transfer borsası kuranlar Türkiye'nin ayak bağıdır

MHP lideri Bahçeli: Milletvekili transfer borsası kuranlar Türkiye'nin ayak bağıdır

MHP lideri Bahçeli: Milletvekili transfer borsası kuranlar Türkiye'nin ayak bağıdır

Son Dakika Haberleri.. MHP lideri Bahçeli: Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisi'mizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür.

Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919’un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye’sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur.

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