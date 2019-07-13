Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alanlar samimi, iyi niyetli, dürüst değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

- Biz bu vatana kara sevda ile bağlıyız. Ertuğrul Gazi'nin sözü, Osman Gazi'nin özü bizim özümüzdür, bizim sözümüzdür.

- Biz MHP'yiz. Kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Söğüt'le birlikte daha güçlüyüz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy veren Söğütlü kardeşlerime bu vesile ile teşekkür ediyorum



- Söğüt ehline emanet edilmiştir. Çok çalışacağız ve Söğüt'e verdiğimiz sözleri tutacağız. Şunu bilin ki Söğüt'ün yüzünü kara çıkarmayacağız, Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğiz



- 233 belediye partimize milletimizin kararı ile MHP'ye geçmiş, müfteriler hayal kırıklığına uğramışlardır, karamsarlık ve kötümserlik aşılayanlar şaşkına dönmüşlerdir. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarı elde etmiştir



CHP'YE TEPKİ



- Bunların ne duruşu milli ne bakışı yerli ne de teşhisleri isabetlidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu millete uygundur, uyumludur



- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir. Tehditler artık işlemeyecek, tehlikeler bertaraf edilecektir.



- Yüreklerimiz toklu vurursa, zalimler imanla yükselen surumuzu aşamazlar. Cumhur İttifakı, Ötüken'den Söğüt'e dalga dalga büyüyen muzaffer bir ahlaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökü mazide olan parlak bir atidir. CHP'nin tezviratları boştur