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  3. Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alanlar samimi, iyi niyetli, dürüst değildir

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alanlar samimi, iyi niyetli, dürüst değildir

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alanlar samimi, iyi niyetli, dürüst değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik'in Söğüt ilçesinde konuştu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirilerine yanıt verdi ve "Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım diyor. Bu tartışma kapanmıştır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

- Biz bu vatana kara sevda ile bağlıyız. Ertuğrul Gazi'nin sözü, Osman Gazi'nin özü bizim özümüzdür, bizim sözümüzdür.

- Biz MHP'yiz. Kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Söğüt'le birlikte daha güçlüyüz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy veren Söğütlü kardeşlerime bu vesile ile teşekkür ediyorum
 
- Söğüt ehline emanet edilmiştir. Çok çalışacağız ve Söğüt'e verdiğimiz sözleri tutacağız. Şunu bilin ki Söğüt'ün yüzünü kara çıkarmayacağız, Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğiz
 
- 233 belediye partimize milletimizin kararı ile MHP'ye geçmiş, müfteriler hayal kırıklığına uğramışlardır, karamsarlık ve kötümserlik  aşılayanlar şaşkına dönmüşlerdir. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarı elde etmiştir
 
CHP'YE TEPKİ
 
- Bunların ne duruşu milli ne bakışı yerli ne de teşhisleri isabetlidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu millete uygundur, uyumludur
 
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir. Tehditler artık işlemeyecek, tehlikeler bertaraf edilecektir.
 
- Yüreklerimiz toklu vurursa, zalimler imanla yükselen surumuzu aşamazlar. Cumhur İttifakı, Ötüken'den Söğüt'e dalga dalga büyüyen muzaffer bir ahlaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökü mazide olan parlak bir atidir. CHP'nin tezviratları boştur

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