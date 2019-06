MHP Lideri Bahçeli: Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bayramlaşma törenine katıldı.



Törenin ardından konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:



"Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır.

Bu seçimin farklı sonuçlara yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir. 1 aya yaklaşan sürede TV'lerin daimi konuşmacıları seçimler üzerinde olduğu gibi her konuda yorum yapmakta olan bu şahsiyetler 23 Haziran'da bir amaca yönelik çaba ortaya koymaktalar. Masum insanlarımızı yönlendirmekteler.

Bugün için istanbul'da yaşayan seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımızı bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı 22 Haziran cumartesi gününü düşünerek dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran'da sandığa giderek Avrupa'yı ABD'yi şaşkına çevirecek bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz.



Bu seçimleri önemsemeliyiz, çabalarımızı sürdürmeliyiz. İl başkanlarımızı 3 ayrı grup halinde görevlendirerek İstanbul'a yönelttik. Kim varsa görüşerek seçimin önemini ortaya koyumalıdır.



Seçimlerle cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerde sadece ve sadece A partisini B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Bu seçimler Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda önemlidir. 2 aday var, diğerleri türevleri. 2 aday bu seçimlerde açık bir yarışın içerisine girmiştir. Hırsızlığın üzerini demokrasiyle kapatmanın anlamı yok. Oylar çalınmıştır.



"23 HAZİRAN'DAN ÖNCE BİR TARTIYA ÇIKILMALI"



İki aday bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedir. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim diğer tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıs. Bu çağrıyı yapan Didem Arslan hanımefendiye teşekkür ediyorum. İnşallah onun tecrübesiyle bir araya geliş sağlanır. Hangi TV olursa olsun bütün TV yöneticileri katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkılmalı. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir. Bakalım her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz. Birikim, tecrübe, hizmet kazanmalıdır. Çeşitli çevrelerin oyuncağı haline gelen zihniyetin temsilcileri demokrasi ışığında tamamen kaybetmelidir."