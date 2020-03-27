MHP Genel Başkanı Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.



MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak, virüs karanlığını bertaraf edeceğiz."