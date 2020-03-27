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  3. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak, virüs karanlığını bertaraf edeceğiz."


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