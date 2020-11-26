MGK'dan kritik mesajlar... Gemi baskınına karşı tüm adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından 8 maddelik açıklama yapıldı.

TERÖR: “Güney sınırımızda bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir.”

KARABAĞ: “Kardeş Azerbaycan’ın vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.”

KKTC: “Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının savunulmasına devam edileceğinin altı çizilmiştir.”

DOĞU AKDENİZ: “Meselelerin hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik irademizden taviz verilmeyeceğine işaret edilerek yaşanan gerilimlerin sebebinin diyalogdan ve iş birliğinden kaçan taraflar olduğu dile getirilmiştir.”

LİBYA: “Libya halkının ve meşru temsilcilerinin yanında yer alınmaya devam edileceği belirtilmiştir.”

GEMİ BASKINI: “Amacı ve meşruiyeti tartışmalı olan ve zaman içerisinde meşru Libya hükümetine yönelik aleni bir ambargoya dönüşen ‘İrini Harekâtı’ kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir.”

HAREKETE GEÇİLMELİ



İSLAM DÜŞMANLIĞI: “Uluslararası toplum, İslam dinini ve Müslümanları hedef alan faaliyetlere karşı özgürlükten ve demokrasiden yana tavır alarak harekete geçmeye davet edilmiştir.”

KORONA: “Aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin tüm insanlığın hizmetine sunulması gerektiğinin altı önemle çizilmiştir.”