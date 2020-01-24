Merkel Libya için bugün İstanbul'da

Osman Nuri CERİT

Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nın ardından Başkan Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel’i İstanbul’da ağırlıyor. Görüşmede Libya zirvesi kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. 2015’te Türkiye-AB arasında imzalanan Mülteci Anlaşması, Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge ve İdlib’den gelen göç dalgasıyla ilgili atılacak adımlar da masada olacak. Görüşmede Almanya’da bulunan FETÖ’cülerin iadesi istenecek ve örgütün her iki ülke için de tehdit oluşturacağının altı çizilecek. Erdoğan ve Merkel ayrıca Türk Alman Üniversitesi kampusunu açacak.

LİBYA, SURİYE OLMASIN

Ziyaret öncesi Davos’ta konuşan Merkel, Suriye’de ki hataların Libya da tekrarlanmamasını istedi. Merkel, “Suriye’de geç kaldık. 8 milyon insan göç etti. Libya’da zamanında müdahale ederek Suriye olmasına izin vermemeliyiz” dedi.

TRUDEAU İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. İki liderin ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldığı öğrenildi.