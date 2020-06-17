Merkel ile Libya görüşmesi

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede Libya, Doğu Akdeniz, koronavirüs salgını ve Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması konuları ele alındı. İki liderin, Libya konusunda Birleşmiş Milletler’in (BM) ülkedeki çatışmaya yönelik siyasi bir çözüm bulma sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştığı belirtildi. Erdoğan ve Merkel’in ayrıca iki ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınındaki son durumu ve Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması konusunu da detaylı olarak görüştükleri açıklandı.

5 SAATLİK TOPLANTI



Bu arada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 saat süren toplantının ardından açıklama yaptı. Altun, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığını ve Başkan Erdoğan’ın, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının yeşerme imkanı bulamayacağını vurguladığını kaydetti.