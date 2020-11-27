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27 Kasım 2020 Cuma 15:29 | Son Güncelleme:

Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

SALI GÜNÜ TUTUKLANMIŞTI 

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

SERDAR AKSOY 18 KASIM'DA CHP'DEN  İSTİFA ETMİŞTİ

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

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