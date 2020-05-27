Menderes'in hayalini kurduğu çiftlik müze oldu

Köşger, “Müze, rahmetli başvekilin Yassıada günlerinde özlemle hasretini çektiği, ‘Buradan çıkarsam, Çakırbeyli’deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı’nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek’ diye bahsettiği noktaya yapılıyor” dedi.