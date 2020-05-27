27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:15 | Son Güncelleme:
Menderes'in hayalini kurduğu çiftlik müze oldu
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Çakırbeyli Çiftliği'nde merhum Başbakan Adnan Menderes'in adına yapılan müzenin inşaatında sona gelindiğini, Kovid-19 salgını etkilerinin azalmaya başlamasıyla hizmete sokulacağını söyledi.
Köşger, “Müze, rahmetli başvekilin Yassıada günlerinde özlemle hasretini çektiği, ‘Buradan çıkarsam, Çakırbeyli’deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı’nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek’ diye bahsettiği noktaya yapılıyor” dedi.