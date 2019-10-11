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  3. Mehmetçik'in morali çok yüksek

Mehmetçik'in morali çok yüksek

Mehmetçik'in morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Osman Nuri CERİT

Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin soru üzerine Akar şunları kaydetti: “Harekat büyük bir başarıyla sürüyor. Bölgenin hassasiyetlerine özen gösteriyoruz. Genelde operasyonlara sabah saatlerinde başlardık. Bu kez farklı bir taktik uyguladık. Örgütü şaşırtmak için o saatte operasyonu başlattık. Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik’in morali çok yüksek. En iyi hazırlandığımız operasyon bu oldu. Araplar da Kürtler de destek verdi.”  

 

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