Osman Nuri CERİT

Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin soru üzerine Akar şunları kaydetti: “Harekat büyük bir başarıyla sürüyor. Bölgenin hassasiyetlerine özen gösteriyoruz. Genelde operasyonlara sabah saatlerinde başlardık. Bu kez farklı bir taktik uyguladık. Örgütü şaşırtmak için o saatte operasyonu başlattık. Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik’in morali çok yüksek. En iyi hazırlandığımız operasyon bu oldu. Araplar da Kürtler de destek verdi.”