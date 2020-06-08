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  3. Mehmet Özhaseki: CHP'li belediyeler 12 bin kişiyi işten attı
08 Haziran 2020 Pazartesi 02:32 | Son Güncelleme:

Mehmet Özhaseki: CHP'li belediyeler 12 bin kişiyi işten attı

Mehmet Özhaseki: CHP'li belediyeler 12 bin kişiyi işten attı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyelerin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP’li belediye başkanlarına eleştiriler yönelten Özhaseki, CHP’li belediye başkanlarının ‘mağdur edebiyatı’ ile prim yapmaya çalıştığını belirtti.

Özhaseki, “Mağdur edebiyatının tuttuğunu gördüler, hala ağlamaya devam ediyorlar. Sen başkan oldun arkadaş; ağlama, iş yap. Başkasına da suç bulma. Sendikalardan sayıyı aldım. 12 bin kişi, seçimlerden sonra işten atılmış. İstanbul’da 5-6 bin kişi sadece. 6 bin kişinin ne günahı vardı? Sonra el altından adam almaya başladılar, yazık” dedi.

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