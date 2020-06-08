Mehmet Özhaseki: CHP'li belediyeler 12 bin kişiyi işten attı

CHP’li belediye başkanlarına eleştiriler yönelten Özhaseki, CHP’li belediye başkanlarının ‘mağdur edebiyatı’ ile prim yapmaya çalıştığını belirtti.

Özhaseki, “Mağdur edebiyatının tuttuğunu gördüler, hala ağlamaya devam ediyorlar. Sen başkan oldun arkadaş; ağlama, iş yap. Başkasına da suç bulma. Sendikalardan sayıyı aldım. 12 bin kişi, seçimlerden sonra işten atılmış. İstanbul’da 5-6 bin kişi sadece. 6 bin kişinin ne günahı vardı? Sonra el altından adam almaya başladılar, yazık” dedi.