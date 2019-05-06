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  3. Meclis'ten '80 makam aracı alındı' iddiasına yalanlama

Meclis'ten '80 makam aracı alındı' iddiasına yalanlama

Meclis'ten '80 makam aracı alındı' iddiasına yalanlama

Yeni araç alınmadığını bildiren TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, "Haberlerde geçen araç sayısı, tek bir marka araç alındığı, motor hacmine ilişkin iddia yalandır" açıklamasını yaptı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, vekillere 2 yıllığına 80 tane yeni lüks makam arabası kiralandığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Meclis'e yeni araç satın alınmasının söz konusu olmadığını, var olan kiralık araçların kiralama süresinin sona ermesi nedeniyle aynı niteliklerde ve aynı sayıda aracın 2 yıllığına tekrar kiralandığını bildirdi. Araçların, 2009'dan itibaren ihale usulüyle kiralandığı anımsatılan açıklamada, bir önceki ihaleyle kiralanan araçların süresinin 30 Nisan 2019'da sona erdiğine işaret edildi. 

Sayı 80 değil 66'dır 

Açıklamada, "Kurumumuzca yapılan tüm işlemler Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun şekilde yürütülmüştür. Araçların sayısı haberlerin bir kısmının içeriğinde iddia edildiği gibi 80 olmayıp, 66'dır. 66 aracın tamamı haberlerde görsellerine yer verilen markaya ait değildir. Araçların motor hacminin 4.0 veya 3.0 olduğu bilgisi de gerçeği yansıtmamakta olup, araçlar 2.0 motor hacmine sahiptir. Üstü örtülü araç satın alındığı iddiası yalandır; haberlerde geçen araç sayısı yalandır; tek bir marka araç alındığı iddiası yalandır; kiralanan araçların motor hacmine ilişkin iddia yalandır. Bahsi geçen haberlerle ilgili  hukuki yollara başvurulacaktır."

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