12 Haziran 2020 Cuma 07:51 | Son Güncelleme:
YELDA GÖKDAĞ
Meclis'te vardiyalı çalışma formülü
Geçen hafta TBMM Genel Sekreterliğindeki bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesi, Meclis'i alarma geçirdi.
YELDA GÖKDAĞ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’e gelen personel sayısının iş akışını bozmayacak şekilde kısmı olarak azaltılıp azaltılamayacağına ilişkin formül arayışına girdi. Şentop yakın çevresi ve Personel Dairesi’ne vardiya formülünü danıştı. Buna göre, personelin yarısının bir gün, diğer yarısının ertesi gün Meclis’e gelmesi tartışılıyor.