Meclis'te vardiyalı çalışma formülü

YELDA GÖKDAĞ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’e gelen personel sayısının iş akışını bozmayacak şekilde kısmı olarak azaltılıp azaltılamayacağına ilişkin formül arayışına girdi. Şentop yakın çevresi ve Personel Dairesi’ne vardiya formülünü danıştı. Buna göre, personelin yarısının bir gün, diğer yarısının ertesi gün Meclis’e gelmesi tartışılıyor.