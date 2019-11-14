Meclis'te 'kayyum' tartışması... İşte alkış alan o sözler

TBMM Genel Kurulunda, HDP ile MHP milletvekilleri arasında "kayyum" tartışması yaşandı.

Genel Kurulda, yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, "Size göre Kürtler ve kadınlar yönetemez. Ne Kürtleri ne de kadınları yok edebilirsiniz. Sizin sorununuz, 'Bizden başka kimse yönetemez.' politikasıdır. Gurur duyulması gereken eş başkanlık sistemi mevcut iktidar tarafından illegalize edilmek isteniyor." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye'de Türk-Kürt çatışması varmış gibi konuşmaların yapılması dikkat çekicidir. Bu, sistematik bir propaganda çalışmasıdır." dedi.

Bülbül, kayyum atanan HDP'li belediyelere ilişkin, "Belediyelerde partililerinizin başına gelenleri herkes çok iyi biliyor. Sizler PKK'lıların anıt mezarlarını, adeta şehitliklerini yapmaya çalıştınız. Birçok masum insanın canına kıyanları kutsadınız, başınızın tepesine koydunuz. Şu an o muamelelerinizin bedelini ödüyorsunuz. PKK'lıların karşısında hazır ola geçenlerin haksızlığa uğruyormuş gibi konuşmasını kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayyumların yaptığı birtakım hatalar varsa hukuk önünde hesap vermeleri gerektiğini söyleyen Bülbül, "Bu noktada gereken muamele neyse, yargı ve idari olarak da gereken neyse sonuna kadar yapılmalıdır. Bu noktada en ufak bir tereddüt yoktur ama o belediyelerin önceki halini de cümle alem, bu memleket biliyor. Bu belediyelerde PKK'ya nasıl yardım, yataklık yapıldığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Devleti ve Türk milletini kandıramazsınız." değerlendirmesini yaptı.

Bülbül'ün sözleri, MHP ve AK Parti milletvekillerinden alkış aldı.