Meclis Libya için olağanüstü toplanıyor

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği aktarıldı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul´da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."