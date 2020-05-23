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  3. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Iraklı mevkidaşı el-Habusi ile görüştü
23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:17 | Son Güncelleme:

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Iraklı mevkidaşı el-Habusi ile görüştü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Iraklı mevkidaşı el-Habusi ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşerek, yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü. Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleşen görüşmede, koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri değerlendiren Şentop, ayrıca Irak’ta yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik ve başarı dileklerini iletti.

DHA


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