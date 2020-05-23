Meclis Başkanı Mustafa Şentop Iraklı mevkidaşı el-Habusi ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü. Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleşen görüşmede, koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri değerlendiren Şentop, ayrıca Irak’ta yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik ve başarı dileklerini iletti.

DHA